Orçamento suplementar aprovado em votação final global

O PCP e o PEV votaram contra a proposta, assim como o CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Só o PS votou a favor e os restantes, PSD, BE, PAN e a deputada não inscrita Cristiana Rodrigues, abstiveram-se na proposta, que sobe o teto de endividamento das empresas públicas para 3%, face aos 2% previstos no Orçamento do Estado aprovado antes da pandemia de Covid-19.





A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira não esteve presente na sessão parlamentar.



O diploma, que prevê uma queda do produto de 6,9% e necessidades de financiamento extra na ordem dos 13 mil milhões de euros, tinha sido aprovado na generalidade no dia 17 de junho, apenas com os votos contra do CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.





Entre outras medidas, o Governo prevê neste diploma uma verba de 500 milhões de euros para o aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e aumenta também as prestações sociais em mil milhões de euros face ao orçamento do Estado para 2020.



Em termos de medidas fiscais, o Orçamento Suplementar terá ainda incorporado uma isenção total ou parcial do pagamento por conta do IRC em função da quebra de faturação observada pelas empresas durante o primeiro semestre deste ano.





Haverá uma redução de 50% para as empresas com uma quebra de faturação superior a 20%, e uma isenção para as que registem quebras superiores a 40%, o que inclui praticamente todas dos setores da restauração e do alojamento.



(em atualização)