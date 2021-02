Pais já podem pedir troca de teletrabalho por apoio excecional à família

A partir de hoje, os pais com filhos pequenos já podem pedir à entidade patronal, para trocar o teletrabalho pelo apoio excecional à família. A declaração terá de ser entregue com três dias de antecedência, o que significa que, a partir de sábado, já será possível exercer este direito, que abrange famílias monoparentais, progenitores com filhos até ao quarto ano de escolaridade e também em famílias com filhos com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%.