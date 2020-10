PCP organiza manifestação pela nacionalização do Novo Banco

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O PCP organizou esta tarde uma manifestação, em Lisboa, pela nacionalização do Novo Banco e onde Jerónimo de Sousa atacou o Governo de António Costa pelo "negócio ruinoso" da venda ao "fundo abutre" Lone Star, em 2017.