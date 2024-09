Pedro Nuno Santos defende que não se pode ilibar o Chega no Orçamento

Ao intervir no Congresso Regional do PS nos Açores, Pedro Nuno Santos afirmou ainda que o partido está ser alvo de uma "pressão brutal" para sustentar um Governo de direita. E"Não façam é o favor ao Chega de o ilibar de ser também um partido com responsabilidades políticas.", acentuaria o secretário-geral socialista.

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, foi o palco escolhido para o 19º. Congresso Regional do PS açoriano.

Segundo Pedro Nuno Santos,Os socialistas, prosseguiu, "apenas querem a retirada de duas medidas", ou seja, a baixa do IRC e o IRS Jovem."Qual é a cedência do PS, perguntam vários.. Não estamos a interferir nas medidas para a saúde, educação, agricultura, para economia ou defesa. Só dissemos que não queremos duas medidas em centenas de páginas", vincou.

"Fantasia"

No entender do secretário-geral do PS, que recusou as acusações de radicalismo,. "A maioria dos jovens vai beneficiar zero do IRS jovem. Radical é quem governa para a minoria", contrapôs.Pedro Nuno deixou ainda críticas à redução do IRS de "forma transversal e sem critério". Tal redução, advogou, deve ser dirigida às empresas que dão "bom destino aos lucros" com "valorização salarial".. Porque os 78 deputados do PS não foram eleitos para executar o programa de governo do PSD, mas o PS está disponível para ceder e viabilizar um Orçamento que em larga medida não concorda em troca de duas medidas", enfatizou o dirigente partidário.

"Radical e inflexível"

Na passada sexta-feira,após a reunião bilateral, em São Bento, com Pedro Nuno Santos,O primeiro-ministro considerou mesmo que o líder socialista "quer substituir o programa do Governo pelo programa do PS".

c/ Lusa