Pedro Nuno Santos. Secretário-geral do PS na Grande Entrevista

a Comissão Política dos socialistas ter aprovado, por unanimidade, a decisão de o partido se abster na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2025. Seguiu assim a recomendação de Pedro Nuno Santos. Esta entrevista é emitida dois dias depois de. A decisão permitirá a viabilização no Parlamento do Orçamento do próximo ano.



A reunião da Comissão Política Nacional do PS decorreu na noite de segunda-feira, no Largo do Rato, e terminou já depois da 1h30.



O presidente do PS, Carlos César, viria reconhecer que custava ao PS viabilizar o Orçamento, uma vez que "não gosta" da proposta e tão-pouco confia no Governo de Luís Montenegro.