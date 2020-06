Pesca da sardinha retomada após sete meses de paragem

Os pescadores estão contentes com as quotas, que consideram justas, mas um pouco desiludidos quanto ao tamanho da sardinha acabada de chegar à doca, depois de oito horas no mar.



Agostinho Mata, dirigente da Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, mostrou-se preocupado com a quebra nas vendas deste peixe nos meses de verão, devido ao cancelamento das festas dos santos populares e à incerteza sobre o funcionamento da restauração.