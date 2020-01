Pescadores em protesto contra quotas para sardinha e biqueirão

, lê-se numa nota ontem divulgada pela Propeixe -- Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte.Os pescadores consideram que a quota de pesca de biqueirão reservada em 2020 a Portugal está em “total contradição” com a quantidade observada nas águas, pelo que se dizem “particularmente descontentes”. Quanto à sardinha, na mesma linha, consideram “preocupante a grande contradição entre a abundância” verificada no ano passado e “miseráveis” recomendações científicas, que terão como resultado a “destruição deste sector da pesca”.

“As organizações de produtores compreendem e estão solidárias. Sentimo-nos impotentes e estamos fartos de tentar passar a mensagem e não conseguimos”, afirmou o presidente da ANOP Cerco.

Ouvido pela agência Lusa, Humberto Jorge, presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco), assinala tratar-se de um “movimento espontâneo de pescadores” com origem nas regiões norte e centro.

“É uma situação caricata. Os dirigentes associativos estão cansados de reuniões com os cientistas nacionais e internacionais, com a tutela portuguesa e com Bruxelas. Está a assumir proporções inaceitáveis e insuportáveis”, enfatiza Humberto Jorge.



Abordagem precaucionária

No final de 2019, o Governo adiantou que não estariam ainda “reunidas as condições” para estabelecer possibilidades de pesca da sardinha para o ano seguinte.Assim, para este ano, foi estabelecido com a Comissão Europeia um limite de pesca de 10.799 toneladas para os dois países ibéricos; destas, 7181 cabem a Portugal.

A frota portuguesa está autorizada a pescar até nove mil toneladas de sardinha.



Levando em linha de conta os dados recolhidos pelo chamado cruzeiro de primavera, a abordagemda exploração, o impacto social da Política Comum de Pescas e a própria evolução do recurso,O Executivo indicou em novembro que os pescadores de biqueirão atingidos pela interdição de pesca deverão ter direito a uma verba de compensação de 960 a 1020 euros.

