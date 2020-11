População desempregada aumentou 45,1% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores

o que corresponde à taxa de variação trimestral mais elevada da série iniciada em 2011, e 24,9% (80,7 mil) relativamente ao 3.º trimestre de 2019", adianta o

"A população desempregada, estimada em 404,1 mil pessoas, aumentou 45,1% (125,7 mil) em relação ao trimestre anterior,, e 24,9% (80,7 mil) relativamente ao 3.º trimestre de 2019", adianta o INE





A subutilização do trabalho abrangeu 813,7 mil pessoas, tendo aumentado 8,7% (65,0 mil) em relação ao trimestre anterior e 21,9% (146,0 mil) em relação ao trimestre homólogo. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 14,9%, aumentou 0,9 p.p. relativamente ao trimestre precedente e 2,7 p.p. por comparação com um ano antes.





“O aumento da subutilização do trabalho foi explicado maioritariamente pelo aumento do desemprego”, refere o INE.





A população empregada, 4 799,9 mil pessoas, aumentou 1,5% (68,7 mil) por comparação com o trimestre anterior, mas diminuiu 3,0% (147,9 mil) em relação ao homólogo.



A população inativa com 15 e mais anos, estimada em 3 700,9 mil pessoas, caiu 4,8% em cadeia. Em termos homólogos, registou-se um aumento de 3%.







A redução trimestral da população inativa foi acompanhada pelo aumento da população desempregada e, em menor grau, da população empregada.







“A transição da inatividade para o desemprego refletiu o alívio das condicionantes à mobilidade e contacto social existentes no 2.º trimestre que decorreram da pandemia, permitindo uma maior facilidade na procura ativa de emprego e disponibilidade para começar a trabalhar, critérios cujo cumprimento é necessário para a classificação enquanto desempregado”, refere o documento publicado.







Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em todas as regiões. Os dois maiores acréscimos trimestrais foram observados na Área Metropolitana de Lisboa (3,0p.p.) e no Alentejo (2,9p.p.).



Em termos homólogos, a taxa de desemprego aumentou em cinco regiões e diminuiu em duas. Os dois maiores acréscimos verificaram-se no Algarve (3,2p.p.) e na Área Metropolitana de Lisboa (3,1p.p.), enquanto os dois únicos decréscimos se observaram na Região Autónoma dos Açores (0,6p.p.) e no Alentejo (0,8p.p.).





O INE volta a ressalvar que a informação é influenciada pela situação atual de pandemia COVID-19, seja na obtenção de informação primária ou pelas alterações comportamentais decorrentes das medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas.