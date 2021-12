Portugal com cortes nas quotas de pesca abaixo das propostas de Bruxelas

O entendimento sobre a repartição de quotas de pesca em águas do Atlântico, do Mediterrâneo, do Mar do Norte e do Mar Negro foi obtido ao cabo de dois dias de negociações em Bruxelas.Portugal foi representado pelo ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que entretanto adiantou, em comunicado, o que coube à frota pesqueira do país., por comparação com 2021. Bruxelas propunha um corte de 18 por cento.

Por outro lado, aumentam os totais admissíveis de capturas de carapau, tamboril e areeiro.

Outro dos resultados obtidos no acordo diz respeito aos limites para as capturas de bacalhau, tendo em conta as negociações previamente concluídas com a Noruega:O ministro do Mar recorda, no comunicado citado pela agência Lusa, que o acordo selado em setembro no seio da Organização de Pescas do Atlântico Noroeste fez subir em 168 por cento, para as 784 toneladas, a quota de Portugal para a pesca do bacalhau.

Decorrem ainda negociações sobre a captura de bacalhau para o arquipélago de Savlbard – o acordo deverá ser alcançado até janeiro.