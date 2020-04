Praça da fruta das Caldas da Rainha transferida para a Expoeste

A praça, que se encontrava suspensa desde o dia 16 de março, irá funcionar, a partir de sexta-feira na Expoeste -- Pavilhão de Feiras e Exposições "com rigorosas regras sanitárias e de proteção para que esteja garantida a segurança de quem compra e de quem vende", divulgou hoje a câmara das Caldas da Rainha.

Sendo a praça única do país que ainda se realiza a céu aberto, e um emblema turístico da cidade, a mudança é uma medida "temporária" lançada pela autarquia "para continuar a manter o mercado vivo, apoiando produtores e vendedores locais a escoar os seus produtos, bem como garantir o acesso dos caldenses às frutas, legumes e outros alimentos que ali são comercializados".

A mudança para o novo espaço contou com a adesão dos cerca de 100 vencedores que habitualmente ocupam o tabuleiro da praça, mas, segundo a câmara, "nem todos estarão presentes diariamente", estimando-se uma média "de 40 a 70 bancas" a funcionar diariamente.

No pavilhão vão ser montadas as mesmas bancas usadas no mercado a céu aberto, mas colocadas de forma a respeitar uma distância de dois metros entre cada vendedor.

"Os corredores, com seis metros de largura, asseguram uma circulação desafogada e segura", informou a autarquia, sublinhando também que os produtos expostos "estarão protegidos por uma película".

A autarquia investiu 30 mil euros na preparação do pavilhão e vai distribuir por todos os vendedores "um kit de proteção" composto por máscara, luvas e gel e determinou que "os clientes também deverão utilizar máscara".

Para evitar que as pessoas coloquem os sacos no chão estarão disponíveis carrinhos de compras no pavilhão que funcionará todos os dias da semana, entre as 08:00 e as 15.30.

Num comunicado emitido hoje, a câmara anunciou para uma fase posterior, o lançamento de uma plataforma de venda online dos produtos da praça, com entregas ao domicílio.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.

Nas Caldas da Rainha, segundo o Boletim de Situação Epidemiológica na Região Oeste, publicado pela OesteCim, até às 21:00 de quarta-feira havia 15 casos confirmados de infeção.

A praça da fruta realiza-se tradicionalmente no local primitivo onde iniciou a sua atividade durante o século XV.

Todos os dias da semana as bancas coloridas são montadas e ocupada por produtores locais e regionais que ali comercializam frutas e hortícolas frescos.