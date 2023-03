"Problemas não vão desaparecer". Mercados reagem a vermelho ao resgate do Credit Suisse

O resgate do Credit Suisse abalou a Suíça, país conhecido por ser um centro bancário e financeiro seguro.. Já as do UBS caíram mais de 8%.Estas quedas bruscas seguiram-se a um dia de fortes vendas nos mercados financeiros asiáticos, mas o otimismo inicial dos investidores sobre os esforços para impedir uma crise bancária rapidamente se evaporou.Em Tóquio, o índice de referência Nikkei 225 caiu esta manhã 1,42%, o equivalente a 388,12 pontos. Já em Hong Kong, as ações do Standard Chartered Plc e do HSBC caíram mais de 6%, para mínimos de mais de dois meses.Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e o principal índice, o PSI, baixou 1,50% para 5.638,18 pontos.As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,60%, 0,94% e 1,81%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 2,27% e 2,48%, respetivamente.O dia começou ainda com, enquanto os futuros nos principais indicadores de Wall Street antecipam perdas de mais de 1% esta segunda-feira, numa altura em que se aguarda a reunião da Reserva Federal (Fed) daqui a dois dias.

Dificuldades “não afetam bancos europeus”

Apesar da agitação nos mercados, o presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, considerou esta segunda-feira queVilleroy, que é também membro do Banco Central Europeu (BCE), elogiou ainda o UBS pela aquisição. "Eles têm modelos de negócios diversificados e lucrativos. Possuem fortes controlos de risco e, acima de tudo, têm bons níveis de liquidez e capital", explicou à rádio France Inter.O negócio de compra do Credit Suisse, rival do UBS que estava em risco de falência devido a uma crise de confiança irremediável, foi finalizado na noite de domingo.O Governo suíço ofereceu garantias substanciais para que o negócio prosseguisse,com o argumento de que o colapso do Credit Suisse poderia gerar uma crise financeira não só a nível interno, mas global.O UBS concordou em comprar o Credit Suisse por 3.000 milhões de euros, um preço que pagará apenas em ações e que avalia as ações da entidade absorvida em 40% do seu valor no fecho do último dia de negociação.

“Problemas não vão desaparecer”

Os atuais receios dos investidores dizem respeito. A preocupação vem juntar-se às já existentes sobre o estado frágil dos bancos regionais dos EUA e sobre os desafios dos bancos centrais à medida que procuram conter a inflação e os riscos financeiros."É claro que, depois de mais de uma semana de pânico bancário e de duas intervenções organizadas pelas autoridades,", alertou Mike O'Rourke, especialista em mercado na Jones."A aquisição do Credit Suisse vai provavelmente ampliar os seus problemas ao transferi-los para o UBS".O casamento forçado dos dois bancos suíços é apoiado por garantias do Governo desse país, que pretende evitar aquele que seria um dos maiores colapsos bancários desde a queda do banco norte-americano Lehman Brothers, em 2008., declarou o presidente do UBS, Colm Kelleher, após a compra. "Gostaria de deixar claro que, embora não tenhamos iniciado discussões com os nossos acionistas, acreditamos que esta transação é financeiramente atraente para eles", acrescentou.O CEO do UBS, Ralph Hamers, disse por sua vez que ainda há muitos detalhes a serem acertados. "Sei que ainda deve haver perguntas às quais não fomos capazes de responder", disse. "Entendo e quero pedir desculpa por isso".

c/ agências