PRR: o Estado não está a fazer os pagamentos devidos

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, José Theotónio, CEO (Diretor Executivo) do Grupo Pestana, grupo que lidera a Agenda Mobilizadora para o Turismo, considera que a execução está a avançar a diferentes ritmos e que. Esse atraso está a comprometer sobretudo a vida das empresas mais pequenas.José Theótonio espera que com o novo governo os pagamentos possam avançar. Em relação à nova tutela reconhece experiência nas pessoas escolhidas, o que "é um ganhar de tempo", mas considera que também é preciso ter peso político para poder influenciar outras áreas das quais o turismo depende.

José Theótonio aponta o novo aeroporto como uma prioridade para o país e qualifica o atraso como

José Theótonio admite que a contestação nas ruas em Portugal ao chamado excesso de turismo até venha a acontecer, como temos assistido em Espanha, mas entende que. O que. Por isso, preconiza que sejam implementadas medidas pelo Estado e pelos privados para gerir melhor os fluxos turísticos.O CEO do Grupo Pestana que apresentou esta semana os resultados de 2023, com um crescimento de 23 por cento nas receitas, acredita que não havendo surpresas,

Neste âmbito, considera que ainda há margem para aumentar mais o custo das dormidas, numa lógica de preço/qualidade e em comparação com a oferta de outros destinos. Acrescenta que este aumento de preços pode ser global, mas relembra que quem tem mais capacidade para o fazer são as empresas de maior dimensão e escala.O CEO do Grupo Pestana acredita que a água não será um problema no Algarve no verão, mas lembra que o problema tem de ser resolvido.