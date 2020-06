PSD quer melhorar saldo Externo e reduzir dívida para 70% do PIB

O presidente do PSD quer que as exportações portuguesas representem metade da riqueza criada no país até 2023. Rui Rio apresentou o programa de Recuperação Económica elaborado pelo PSD. Diz ainda que é preciso melhorar o saldo externo e reduzir a dívida pública para 70 a 80% do Produto Interno Bruto.