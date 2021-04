Quem são os donos da AstraZeneca?

. Ninguém possui mais de dois por cento. Os fundos californianos Primecap (1,9 por cento) e Wellington, com sede em Boston (1,85 por cento) e com mais de um mil milhão de dólares sob gestão, figuram como maiores acionistas uma lista que inclui 851 empresas, lê-se no jornal espanhol El País A Primecap assegura que tem uma filosofia de investimento a longo prazo, baseada num horizonte de três a cinco anos, e tendo em conta que várias das suas compras foram feitas entre 2016 e 2017, altura em que a empresa estava cotada a praticamente metade do que está hoje, o investimento feito está a render grandes lucros.

A capitalização da empresa em bolsa ronda os 109 mil milhões de euros.

A gestão de Pascal Soriot está sob intenso escrutínio, após o contínuo incumprimento dos compromissos de fornecimento de vacinas na países da União Europeia, aos quais entregou 30 milhões de doses no primeiro trimestre, um terço dos 90 milhões previstos no contrato inicial, e menos 25 por cento do que estava acordado em fevereiro.A compatriota ministra da Indústria de França, Agnes Pannier-Runacher, afirmou no passado mês que Soriot estava “no limite” após os repetidos atrasos na entrega das vacinas.“Acho que ele está ciente disso”, acrescentou a governante sobre a possibilidade de o confronto entre a AstraZeneca e a União Europeia acabar por custar a Soriot o cargo de CEO.