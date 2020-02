Redes Sociais. Utilizadores querem receber pela partilha de dados

abordou a preocupação dos utilizadores sobre a forma como as plataformas de tecnologia colecionam e monitorizam os seus dados pessoais., disse o presidente da Technology Policy Institute (TPI), Scott Wallsten, citado pela Reuters.

O estudo verificou que os utilizadores alemães são aqueles que mais valorizam a privacidade e, por isso, são aqueles que mais querem receber para permitir que as plataformas usem os seus dados pessoais e os partilhem com terceiros.

Wallsten afirma queO estudo concluiu que os utilizadores atribuem o valor mais alto às informações financeiras,. Mostra também que os dados relacionados com a localização são os menos valiosos.De acordo com os inquiridos, os dados de utilização apenas valem 1,82 dólares por mês e os anúncios via mensagens de texto não têm qualquer valor.O estudo do TPI verificou que os consumidores latino-americanos têm preferência por ver anúncios nos smartphones, em comparação com os utilizadores alemães ou norte-americanos., afirma Wallsten. "No entanto, junto com esse crescimento em volume e valor, ganhou uma importância crescente na adequação das políticas - equilibrando as preferências de privacidade com os benefícios derivados do uso de dados".