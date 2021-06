"Regras não podem ser desrespeitadas por casta de políticos que se acha acima dos portugueses"

O líder do CDS-PP diz que "as regras não podem ser desrespeitadas por uma casta de políticos que se acha acima dos portugueses". Francisco Rodrigues dos Santos acusa a Iniciativa Liberal de ter promovido um arraial de forma "atabalhoada, negacionista e irresponsável". Mas concorda com o optimismo do Presidente da República, que acredita que a pandemia está na reta final.