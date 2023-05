Revisores da CP cumprem greve de 24 horas contra "desigualdade salarial"

Inicialmente, esta greve abarcava os trabalhadores representados pelo SNTSF/Fectrans. Todavia,A organização sindical que decidiu manter a paralisação, o SFRCI, entende que

O Tribunal Arbitral definiu serviços mínimos de cerca de 30 por cento nos serviços urbanos e regionais e de 25 por cento no longo curso. A CP já advertiu para “fortes perturbações” na circulação ferroviária até 1 de junho.

Antena 1

Entrevistado na edição desta quarta-feira do, Luís Bravo, dirigente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, assinalou que"A administração da CP, por necessidade de fechar um acordo com outra organização sindical, absorveu parte das verbas que estavam destinadas aos restantes trabalhadores e, neste momento,", denunciou o sindicalista, para acrescentar que o dinheiro "foi para os maquinistas"."O SFRCI é o sindicato com maior amplitude dentro da empresa. Os trabalhadores afetados, os revisores, os trabalhadores das bilheteiras, as chefias diretas, as pessoas que, no fundo, põem os comboios a circular, à exceção dos senhores maquinistas, são representados por nós e são esses os mais afetados. Nesse sentido,", insistiu.Questionado sobre as atualizações salariais propostas pela empresa,, acentuou o dirigente sindical, apontado riscos da ausência de "um agente de acompanhamento" nas composições, além do maquinista.Ao início da manhã, a greve estava já a causar perturbações na circulação ferroviária de norte a sul do país., de acordo com números da CP.Por sua vez,, para assinalar que as partes vão prosseguir as negociações.