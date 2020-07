Rio considera que "reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade"

Rui Rio assumiu esta posição em entrevista no programa Gente que Conta, do Porto Canal, que será transmitida no sábado à noite.

"As primeiras reuniões, particularmente as primeiras duas reuniões no Infarmed, foram reuniões relevantes na exata medida em que nós todos sabíamos muito pouco de epidemias, de pandemias, disto e aquilo. Foi a explicação da situação, e foram extraordinariamente úteis para quem a elas assistiu", começou por dizer.

Mas o líder social-democrata considerou que, depois, "começou a ser um pouco mais do mesmo" e concretizou: "há momentos em que são uns gráficos atrás dos outros, com tanta velocidade, que as pessoas que estão a assistir não têm sequer tempo para absorver mesmo aquilo que o gráfico está a mostrar" e "muitas vezes [a apresentação técnica] não tem o encadeamento mais lógico".

"Eu devo confessar que as últimas reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade", salientou Rio, considerando que "na segunda parte, quando se dá a voz às pessoas para fazerem perguntas, então aí a utilidade ainda é menor".

Na ótica do presidente do PSD, estas reuniões sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal -- e que juntam epidemiologistas, o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, os líder dos partidos políticos com representação parlamentar, os líderes das confederações patronais, os líderes das estruturas sindicais e os conselheiros de Estado -- deviam "dar uma fotografia muito objetiva e curta, não é muita coisa, e a seguir os conselhos técnicos para isso".

"E aí são de grande utilidade", insiste.

A próxima reunião do Infarmed (décima) vai realizar-se na quarta-feira, em Lisboa.

Na entrevista, o jornalista Paulo Baldaia questionou também Rui Rio sobre a atuação da ministra da Saúde e sobre as palavras do seu vice-presidente David Justino, que na quarta-feira disse que Marta Temido não tem condições para continuar no cargo.

No programa da rádio TSF "Almoços Grátis", David Justino considerou que "há muito tempo que a ministra da Saúde não reúne as condições para continuar no cargo", justificando com a "desorientação" e falta de sintonia entre os vários responsáveis da área que tutela.

"Eu estou de acordo quando o professor David Justino diz que a ministra da Saúde não tem condições, a forma como o diz é a forma como eu entendo que devemos dizer quando assim achamos, e não `rua, deve ser demitida, não tem lugar`", argumentou o presidente social-democrata.

"Houve um pequeno choque no Infarmed, mas não foi da dimensão [do que se passou com o ex-ministro das Finanças Mário Centeno], portanto, o primeiro-ministro terá de avaliar se efetivamente acha que deve contar ou não deve contar com a ministra", acrescentou.

Questionado se se fosse primeiro-ministro, Marta Temido continuava no cargo, Rio respondeu que "precisava de obter mais informações relativamente àquilo que é a sintonia entre ela e os serviços para tomar essa decisão".

"Que não tem funcionado bem, não tem, que a pandemia está à beira de um pandemónio, é verdade, agora dizer assim, da mesma forma tão certa como eu disse quando foi do professor Mário Centeno, não consigo dizer, mas que tinha de ser avaliado, tinha", realçou.

Questionado também sobre a evolução da pandemia na região de Lisboa, Rio considera que "o Governo atrasou-se na reação que deveria ter na Área Metropolitana de Lisboa, mas por outro lado também as pessoas aqui deixaram de ter o comportamento que tiveram no início".

"A responsabilidade é do Governo, ponto", disse, identificando como "atenuantes" a "capacidade técnica demonstrada pela Direção-geral da Saúde, [que] não foi a melhor ao longo de todo este processo", e um "menor rigor no cumprimento das regras".