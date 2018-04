Partilhar o artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra Imprimir o artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra Enviar por email o artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra Aumentar a fonte do artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra Diminuir a fonte do artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra Ouvir o artigo Rio critica Governo e "credores" que impedem reposição do poder de compra

Tópicos:

BES Espírito Santo] Nalguns, Juventude Democrata JSD Póvoa, Varzim,