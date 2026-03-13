Economia
Guerra no Médio Oriente
"Se o conflito dura mais duas ou três semanas, a economia mundial não aguenta", afirma António Costa Silva
"Se o conflito dura mais duas ou três semanas, a economia mundial não aguenta", afirma António Costa Silva.
A paralisação da produção de petróleo em países do médio oriente e a disrupção do abastecimento provocada pelas perturbações no estreito de Ormuz, estão a conduzir o mundo para aquela que pode ser a maior crise de sempre da economia global.
Ora ouvido na rubrica Ponto Central, da Antena 1, António Costa Silva diz que o fôlego é curto, duas a três semanas no máximo, se a guerra não acabar, o mundo está em apuros.
O antigo ministro da Economia e do Mar desenhou o plano de recuperação e resiliência à saída da pandemia e da crise económica de 2022. Agora, António Costa Silva avisa que Portugal está particularmente vulnerável, porque há crises em cima de crises. E para vigiar a situação de perto, acredita que a solução é abrir um gabinete de crise, que dê respostas imediatas aos sobressaltos de economia.
O antigo ministro da Economia enumera uma série de medidas que devem ser ponderadas de imediato pelo governo para criar uma almofada às empresas e à economia nacionais. Neste momento há setores que estão mais expostos, como o setor do vidro, da cerâmica ou da produção de componentes. Estas são medidas apontadas por António Costa Silva para ajudar a mitigar os efeitos da Guerra no Médio Oriente.
Ora ouvido na rubrica Ponto Central, da Antena 1, António Costa Silva diz que o fôlego é curto, duas a três semanas no máximo, se a guerra não acabar, o mundo está em apuros.
O antigo ministro da Economia e do Mar desenhou o plano de recuperação e resiliência à saída da pandemia e da crise económica de 2022. Agora, António Costa Silva avisa que Portugal está particularmente vulnerável, porque há crises em cima de crises. E para vigiar a situação de perto, acredita que a solução é abrir um gabinete de crise, que dê respostas imediatas aos sobressaltos de economia.
O antigo ministro da Economia enumera uma série de medidas que devem ser ponderadas de imediato pelo governo para criar uma almofada às empresas e à economia nacionais. Neste momento há setores que estão mais expostos, como o setor do vidro, da cerâmica ou da produção de componentes. Estas são medidas apontadas por António Costa Silva para ajudar a mitigar os efeitos da Guerra no Médio Oriente.
Tópicos