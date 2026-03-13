Ondas de choque da ofensiva contra o Irão voltam a inflamar preços dos combustíveis

Um soldado francês morreu "durante um ataque" na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente Emmanuel Macron na noite de quinta-feira, marcando a primeira morte registada no exército francês durante a guerra do Médio Oriente.



"O suboficial Arnaud Frion, do 7.º Batalhão de Caçadores Alpinos em Varces, morreu pela França durante um ataque na região de Erbil, no Iraque", escreveu o presidente, confirmando que vários soldados franceses ficaram feridos.



Esta é a primeira morte de um soldado francês desde o início da guerra do Médio Oriente, que começou com ataques israelitas e americanos contra o Irão a 28 de fevereiro e desde então se alastrou a vários países da região.



O Estado Maior das Forças Armadas de França revelou ainda, em comunicado, que que seis soldados franceses ficaram feridos. Estavam a dar formação a soldados iranianos. Foram imediatamente retirados e estão a ser tratados, acrescenta o comunicado.



Emmanuel Macron não especificou explicitamente se Arnaud Frion estava entre os soldados franceses feridos neste ataque.



Desde o início da guerra, sete soldados norte-americanos foram mortos no Kuwait e na Arábia Saudita, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom).



O ataque teve como alvo as forças antiterroristas, segundo o presidente francês. No âmbito de uma coligação internacional anti-jihadista liderada por Washington, militares de diversos países, incluindo Itália e França, estão a treinar membros das forças de segurança curdas no Curdistão iraquiano.



"A guerra no Irão não justifica tais ataques", enfatizou o presidente, sem especificar quem seria o responsável.



Entretanto, um grupo armado pró-Irão, chamado Ashab al-Kahf, anunciou na sexta-feira, via Telegram, que iria atacar os interesses franceses na região após o envio do porta-aviões francês Charles de Gaulle para o Mediterrâneo Oriental.



"Após a chegada do porta-aviões francês à área de operações do Comando Central dos EUA e o seu envolvimento em operações, anunciamos que, a partir desta noite, todos os interesses franceses no Iraque e na região serão visados", declarou o grupo pró-Irão no Iraque pelo Telegram.



O grupo instou as forças de segurança a manterem uma distância de, pelo menos, 500 metros de uma base em Kirkuk (norte do Iraque), onde, segundo o grupo, estão estacionados militares franceses, sem reivindicarem diretamente a autoria de um ataque.

