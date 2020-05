Segunda abrem restaurantes, cafés e creches

O primeiro-ministro admite que as restrições no sector da restauração sejam levantadas daqui a mais duas semanas, no início de junho. Já a partir de segunda-feira, depois de amanhã, restaurantes e cafés podem receber clientes, até a um máximo de 50 por cento da capacidade. Vão reabrir também mais alguns espaços comerciais, além das creches e das escolas, neste caso para alunos dos últimos anos do secundário e do ensino profissional.