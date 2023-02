Shell reporta os maiores lucros em 115 anos

A companhia britânica registou também um lucro de 9,8 mil milhões de euros no quarto trimestre, em resultado da forte recuperação dos ganhos de gás natural liquefeito (GNL), superando as previsões dos analistas de um lucro de oito mil milhões de dólares.No Reino Unido, os preços da energia começaram a subir após o final dos confinamentos impostos pela covid-19, mas subiram acentuadamente em março de 2022, após a invasão da Ucrânia e das preocupações com eventuais falhas de fornecimentos.O chefe executivo da Shell, Wael Sawan, afirmou que os últimos resultados da empresa “demonstram a força da carteira diversificada da empresa, bem como a nossa capacidade de fornecer energia vital aos nossos clientes num mundo volátil”.

A Shell revelou ainda que pagou dividendos de 6,3 milhões de dólares aos acionistas nos últimos três meses de 2022.

A Shell pretende construir um grande negócio de energias renováveis e de baixo carbono com base na sua ambição de reduzir drasticamente as emissões de gases com efeitos de estufa nas próximas décadas.

Em 2022, a empresa investiu cerca de 3,5 mil milhões de dólares no negócio de energias renováveis e soluções energéticas.







A Shell também a recompra de ações, prevendo concluir o processo antes do anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2023.



O aumento das receitas ajudou a Shell a reduzir drasticamente a sua dívida de 44,8 milhões de dólares no final de 2022.