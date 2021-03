Sindicatos dos Enfermeiros consideram inadmissível atraso de pagamento de subsídio de risco

Emanuel Boieiro, do Sindicato dos Enfermeiros, considera que "não é admissível" que o primeiro-ministro e a ministra da Saúde não tenham tratado do pagamento do subsídio de risco dos profissionais de saúde em tempo útil e consideram "lamentável" a "desculpa" da falta de criação de código que permite aos recursos humanos processarem essa verba.