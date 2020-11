Sobreendividamento. Aprovado Sistema Público de Apoio à Conciliação

“Foi aprovado o decreto-lei que institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobreendividamento, um meio de resolução alternativa de litígios que assenta na”, lê-se em comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros.Trata-se, ainda segundo o Executivo, de um sistema de renegociação de créditos “simples, de adesão voluntária, que se pretende célere e de baixo custo, e através do qual se visa, através da intervenção de um conciliador, assegurar ao devedor a possibilidade de, num determinado momento, e em concertação com os credores, reequilibrar-se financeiramente”., prossegue a nota do Conselho de Ministros.O Governo considera “crucial que os devedores, que sejam pessoas singulares, e os respetivos credores, disponham de um sistema que estimule, de forma célere, a justa composição dos litígios emergentes da mora ou do incumprimento definitivo das obrigações pecuniárias entre si assumidas”.





O diploma, sustenta o Governo, dá corpo a um “justo incentivo” da recuperação económica.



“Recorde-se que ainda antes da crise económica decorrente da pandemia já cerca de 70% dos processos de insolvência que corriam termo nos tribunais incidiam sobre pessoas singulares, representando as empresas os restantes 30%”, refere o comunicado.A organização das listas públicas de conciliadores cabe à Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), que gere o SISPACSE.Os concliliadores “podem incluir mediadores dos sistemas públicos de mediação; profissionais com essa função junto dos Julgados de Paz, advogados, solicitadores e organismos de apoio ao sobreendividamento”, desde logo a DECO – Associação para a Defesa do Consumidor., explica-se no comunicado.