STE insiste com Governo e sublinha a importância da atualização salarial

Foto: Lusa

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) insiste num aumento de 1%, no próximo ano. Essa foi uma das propostas apresentadas ao Governo para incluir no próximo orçamento. Ouvida esta tarde pela Antena1, Helena Rodrigues do STE sublinha a importância da atualização salarial.