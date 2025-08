Suíça quer reverter tarifas de Trump com "oferta mais atrativa"

O governo suíço anunciou esta segunda-feira a intenção de prosseguir uma nova fase de negociações com Washington. "O Conselho Federal decidiu prosseguir as negociações com os Estados Unidos, se necessário para além de 7 de agosto. Está em contacto com os setores económicos suíços afetados e com as autoridades americanas", anunciou o governo alpino no X.





#DécisionCF Droits de douane : le Conseil fédéral a décidé de poursuivre les négociations avec les Etats-Unis, si besoin au-delà du 7 août. Il est en contact avec les branches concernées de l'économie suisse et avec les autorités américaines: https://t.co/Z13EQrysMa @DefrWbf — Bundesrat • Conseil fédéral • Consiglio federale (@BR_Sprecher) August 4, 2025





o fracasso das negociações com o presidente americano Donald Trump, que horas mais tarde elevou as tarifas de 31% para 39% sobre os produtos suíços importados para os EUA a partir de 7 agosto. Um verdadeiro choque para os helvéticos. Trump justifica as taxas alfandegárias de 39% impostas à Suíça com "um défice de 40 mil milhões" de francos Em véspera de dia nacional, que se celebrou 1 de agosto, a presidente da Confederação suíça Karin Keller-Sutter anunciou nas redes sociais. Um verdadeiro choque para os helvéticos.



A fim de melhorar a situação em matéria de direitos aduaneiros e tendo em conta as preocupações dos Estados Unidos, a Suíça abordará esta nova fase com a vontade de apresentar uma oferta mais atrativa aos Estados Unidos", explica o executivo em Após consulta do tecido empresarial suíço e de uma reunião de crise, o governo suíço anunciou que prosseguirá as negociações com Washington com vista a chegar a um acordo comercial. ", explica o executivo em comunicado





À luz do comércio bilateral, que "quadruplicou nos últimos vinte anos", o Conselho Federal deseja manter "relações económicas dinâmicas" com Washington e não prevê, para já, nenhuma contramedida.





No seu comunicado , o Governo suíço rejeita a acusação de práticas comerciais "desleais" feita por Trump e pelo contrário afirma que a Suíça eliminou unilateralmente todos os direitos aduaneiros sobre produtos industriais a 1 de janeiro de 2024.





O Governo suíço considera que as taxas americanas são "particularmente elevadas" em comparação com as taxas impostas a outros parceiros comerciais dos EUA com a mesma estrutura económica, nomeadamente a União Europeia, que alcançou um acordo de 15 por cento, o Japão (15%) ou o Reino Unido (10%).

Dezenas de milhares de emprego em risco





Após a decisão da Administração Trump, dezenas de milhares de postos de trabalho podem estar em risco na Suíça, de acordo com Urs Furrer, diretor da União Suíça de Artes e Ofícios (USAM), escreve o Tribune de Genève.





"Se esses direitos aduaneiros entrarem efetivamente em vigor na quinta-feira, não haverá apenas um aumento do desemprego parcial, mas um aumento geral do desemprego", adverte Urs Furrer, numa entrevista à agência de notícias Keystone-ATS.