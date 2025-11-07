Suplemento depende de folga. Pensões mais baixas deverão ter aumento de 2,79% em 2026

(em atualização)



A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indicou esta sexta-feira, na Assembleia da República, que as pensões mais reduzidas deverão sofrer um aumento de 2,79 por cento em 2026. Maria do Rosário Palma Ramalho condicionou, por outro lado, a atribuição de um suplemento extraordinário à folga orçamental.A governante fala durante a sua audição, em sede de especialidade, a propósito da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.





A ministra reafirmou que o Executivo vai "proceder ao aumento das pensões à taxa legal". "Havendo folga orçamental", haverá novo suplemento extraordinário para os pensionistas com reformas mais baixas.

Ainda segundo Palma Ramalho, a partir dos "dados mais recentes" do INE, as pensões mais baixas, isto é, até dois IAS (o equivalente a 1.045 euros) deverão assim aumentar "0,5 pontos acima da inflação de 2025". O que irá abarcar, nas contas da tutela, perto de 90 por cento dos pensionistas.

"No total, a despesa com o aumento das pensões deverá ser de 640 milhões de euros" a este valor devem juntar-se, segundo a governante, "300 milhões de euros que correspondem ao aumento das pensões da Caixa Geral de Aposentações, o que perfaz 940 milhões de euros de aumento permanente".

Também esta sexta-feira, na audição parlamentar, a ministra do Trabalho salientou que, caso haja margem orçamental, o Governo voltará a atribuir um suplemento extraordinário aos reformados com rendimentos mais baixos, à semelhança do que fez em 2024 e 2025.

O mecanismo previsto na lei, para a atualização das pensões, tem por base dois indicadores: a média do crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos e a variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor sem habitação, disponível a 30 de novembro do ano anterior que reporta a atualização.

