TAP admite cancelar sete voos por dia até ao final do ano

O aviso da TAP é conhecido depois de o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil ter registado aproximações nas negociações para o novo Acordo de Empresa, nomeadamente quanto à prestação de serviço em dias de folga ou férias, que prevê uma remuneração mais elevada e sem cortes.

A TAP assinala que“A TAP vai reajustar a sua operação de inverno de forma a proteger da melhor forma possível os seus passageiros. Esta medida é provocada por vários constrangimentos: efeitos da mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa, migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano e, ainda, por não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri”, lê-se no comunicado., prossegue o texto.A companhia de bandeira sublinha, na mesma nota, que“Para evitar o cancelamento de voos adicionais e manter a operação no máximo da sua capacidade, a TAP vai ainda estender o contrato ACMI com a Air Bulgaria”.A TAP afirma estar “a preparar este reajustamento de forma proativa, pensando nos seus clientes e de forma a minimizar os cancelamentos de última hora”.Por último, a transportadora aérea “pede desculpas antecipadamente aos passageiros afetados, sabendo a importância que a época do Natal tem para todos os seus clientes, e está a desenvolver esforços para garantir que todos possam fazer as viagens que planearam sem contratempos”.