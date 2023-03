TAP. Despedimento de presidentes é "disrupção indesejável" em fase crítica da empresa

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), considerou, em entrevista à Lusa, que a saída do presidente do Conselho de Administração e da presidente executiva da TAP "é uma disrupção indesejável" numa fase crítica da companhia.