TAP. Governo a contar com "sentido de responsabilidade" dos trabalhadores

“O Ministério das Infraestruturas e da Habitação tem acompanhado de perto as reivindicações e os apelos expressos pelos trabalhadores da TAP ao longo dos últimos meses e compreende o momento difícil por que passam todos aqueles que, todos os dias, permitem à companhia operar”, começa por escrever, em comunicado, o gabinete de Pedro Nuno Santos.“Porém,. A TAP vive as consequências do ano dramático de 2020, quando o encerramento da empresa foi apenas travado pela injeção de fundos públicos, por parte do Estado português, num valor que vai atingir os 3,2 mil milhões de euros”, prossegue o Ministério.“Essa injeção de fundos públicos só foi autorizada pela Comissão Europeia por estar sujeita a um plano de reestruturação exigente, que terminará apenas em 2025. Este plano – que foi aprovado há menos de oito meses - só foi autorizado porque contou com um substancial contributo por parte dos trabalhadores, traduzido na redução do número de efetivos na empresa (um processo já encerrado) e na redução dos salários dos trabalhadores que permaneceram na TAP”, lê-se no mesmo comunicado.

Ainda de acordo com a tutela, “o processo de redução de custos laborais na empresa resultou de acordos assinados com 14 organizações representativas dos trabalhadores, que demonstraram enorme sentido de responsabilidade e de compromisso com a recuperação da empresa”.



Três sindicatos do setor da aviação convocaram para a manhã desta terça-feira uma marcha silenciosa em direção ao Ministério das Infraestruturas e Habitação. Entregaram um manifesto endereçado ao ministro das Infraestruturas em que se queixas de erros de gestão da companhia e em que pedem que o ministro assuma que errou., diz um dos representantes das estruturas sindicais.Os sindicatos realçam que no protesto em Lisboa participam pessoas no seu tempo livre, não interferindo com o horário de trabalho.

Comissão Executiva repudia "constante tentativa de ataques"

Por sua vez,Na passada sexta-feira, as direções do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) anunciaram este protesto, que junta "pela primeira vez na história da aviação nacional, pilotos, pessoal de cabine e técnicos de manutenção".A estrutura enfatiza ainda que "está, desde sempre, disponível, para o diálogo com todos os sindicatos e nas múltiplas reuniões que tem mantido com os responsáveis sindicais" e "presta toda a informação que é solicitada e procura, de boa-fé, esclarecer todas as questões e dúvidas que são suscitadas", mas "não dialoga com os sindicatos através de comunicados de imprensa ou de declarações públicas que possam gerar títulos de notícias".