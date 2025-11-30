TAP já concluiu atualização dos aviões A320 após alerta da Airbus

De acordo com a Airbus, cerca de seis mil aeronaves em todo o mundo foram impactadas pela falha que exigiu a atualização de software.





A fabricante de aeronaves Airbus ordenou na sexta-feira uma atualização imediata de software em seis mil dos seus aviões A320, medida que afeta mais da metade da frota global. A operação causou alguns transtornos durante este fim de semana, que é o mais movimentado do ano nos Estados Unidos por se seguir ao Dia de Ação de Graças.



Várias companhias aéreas por todo o mundo alertaram tiveram de cancelar ou adiar voos.



Em Portugal, a TAP disse no sábado estar a atualizar o software de controlo de voo dos seus aviões A320, após problemas detetados pela Airbus, mas com "impacto reduzido" na operação e sem necessidade de cancelamentos.



"Continuamos a acompanhar a situação, toda a frota impactada está a ser atualizada, com impacto reduzido na operação e sem cancelamentos, e sempre tendo como prioridade máxima a segurança de passageiros e tripulações", indicou à agência Lusa uma fonte oficial da companhia.



A TAP anunciou este domingo que já concluiu a atualização de toda a sua frota impactada pela atualização deexigida pela Airbus nos aviões A320.De acordo com a transportadora aérea portuguesa, o processo foi executado em 41 aeronaves sem disrupção da operação e mantendo sempre a segurança de passageiros e tripulações., indicou a empresa em comunicado.