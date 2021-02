TAP. Pilotos e tripulantes aprovam acordo de emergência

"O Sindicato dos Pilotos congratula-se com a participação massiva de 96,8 por cento dos Associados", reagiu o SPAC em comunicado enviado às redações.





Os pilotos "decidiram eles próprios abdicar de 50 por cento dos seus vencimentos para a recuperação da TAP", sublinhou o texto.







A proposta de emergência prevê cortes de salários a partir de 1300 euros, com efeitos retroativos a janeiro de 2021, assim como 200 saídas voluntárias entre os pilotos.





O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) escolheu a votação eletrónica e os tripulantes acabaram igualmente por aceitar o acordo de emergência, por larga maioria, cerca de uma depois dos pilotos. Votaram a favor 1837 associados do sindicato, contra 300.







As partes acordaram reduzir os despedimentos para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de reestruturação da companhia.



O acordo alcançado com os tripulantes prevê ainda cortes salariais de 25 por cento em 2021, 2022 e 2023, ao passo que, em 2024, a redução é de 20 por cento.



No entanto, os cortes na remuneração não afetam salários inferiores a 1.330 euros, exceto em 2021, em que o limite sem redução é de 1.200 euros, acrescidos de seis dias por mês de uma variável retributiva.



As partes também acordaram que a tripulação prestará serviço a bordo, no entanto, este poderá ser "ajustado e adequado às tripulações agora definidas", e "será criada uma comissão para acompanhamento das novas cargas de trabalho e do serviço geral a bordo".



A redução do período normal de trabalho será transversal a todos os tripulantes: 15 por cento em 2021, 10 por cento em 2022 e 5 por cento em 2023.



Em ambos os casos, a TAP pagaria acima do previsto na lei e mantém algumas regalias como seguros de saúde.





Governo e TAP tinham assegurado que, havendo chumbo, não haveria lugar a mais negociações.





Os restantes trabalhadores acordaram os próprios planos com a administração da empresa.

São as consequências do plano de reestruturação da TAP, depois do Estado ter passado um cheque de 1200 milhões de euros, no passado. Este ano é preciso mais. O Governo estará até a negociar com Bruxelas nova injeção de capital imediata.







Esta quinta-feira os tripulantes da Portugália aceitaram também o acordo proposto para o seu caso.

O que prevê o acordo dos pilotos



No texto do acordo a que a RTP teve acesso, os pilotos sofrem um corte de 50 por cento no salário deste ano, sendo que esse valor baixa a cada ano cinco pontos percentuais até atingir um corte de 35% em 2024. A TAP compromete-se a ir buscar pilotos à TAP S.A para a Portugália antes de qualquer contratação direta.