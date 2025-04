Tarifas norte-americanas. Governo convoca 16 associações empresariais para avaliar impacto

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a imposição várias de tarifas a nível global, incluindo uma taxa de 20 por cento sobre os produtos da União Europeia.

Estes encontros bilaterais com as várias associações vão anteceder “outras reuniões mais alargadas”, mas o Ministério da Economia já pretende dar nota “do que está a ser articulado com a União Europeia para responder às novas tarifas e as medidas de proteção que estão a ser desenhadas para os diferentes setores de atividade”.









Esta quinta-feira, em entrevista à Antena 1 , o ministro da Economia já tinha indicado que o Governo se mantinha contacto com vários setores para "identificar possíveis impactos" das tarifas norte-americanas na economia portuguesa.





"Temos estado nas últimas semanas em contacto com os vários setores e a identificar os possíveis impactos", explicou Pedro Reis, que pediu "muita inteligência" na aplicação de medidas de retaliação aos Estados Unidos de forma a "não afetar a cadeia de produção europeia e portuguesa.







"O ministro da Economia, Pedro Reis, e o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira,", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério.Estas reuniões têm como objetivo avaliar “o impacto e as medidas de mitigação das tarifas” anunciadas por Donald Trump “nas empresas portugueses e na economia nacional” eOs encontros com as 16 associações empresariais vão contar com a presença de representantes da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), IAPMEI, Compete, Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) e Banco Português de Fomento (BPF).Entre as várias associações empresariais convocadas encontram-se osEstarão também representadas as associações patronais: Associação Industrial Portuguesa (AIP), Confederação Industrial de Portugal (CIP) e Associação empresarial de Portugal (AEP)."Pretende-se auscultar as associações representativas das empresas destas atividades económicas sobre a avaliação que fazem do impacto da imposição das novas taxas aduaneiras sobre produtos europeus", adianta o Ministério da Economia, acrescentando que espera receber “as propostas que têm” para “mitigar e minimizar esse impacto nas exportações nacionais”.