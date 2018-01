Trabalhadoras da Triumph mantêm vigília para impedir saída de equipamento

RTP07 Jan, 2018, 18:38 | Economia

Depois de mais de meio século de actividade em Portugal, iniciada em 1961, a antiga fábrica Triumph foi vendida à "Têxtil Gramax Internacional" em Maio de 2016. Em 13 de dezembro último, a administração desta nova empresa anunciou a intenção de pedir a insolvência.



O pessoal da empresa - cuja grande maioria é constituída por 460 mulheres - constatou entretanto pelo menos uma tentativa da administração para retirar da empresa material que, no momento em que a falência for declarada, servirá para pagar dívidas.



A dívida às trabalhadoras inclui o subsídio de Natal, o salário de dezembro e parte do salário de novembro. As trabalhadoras impediram a primeira tentativa de esvaziamento das instalações e montaram à porta da empresa um piquete de vigilância que aí tem estado, ininterruptamente, desde as 16h30 de sexta-feira.



As trabalhadoras têm-se revezado no piquete, em turnos de quatro horas, de modo a manter uma presença permanente de seis dezenas de pessoas. O propósito que declararam é o de manter essa vigilância até que seja nomeado pelo tribunal um administrador judicial para o processo de falência.



A partir de segunda-feira, a vigilância voltará a ser feita dentro das instalações durante o horário de trabalho. Mas por agora as trabalhadoras têm precisado de organizar o abastecimento de géneros e de roupa quente, para combater o frio, principalmente durante a noite.



Para o efeito, têm recebido solidariedade de variadas proveniências. Parte dela não surpreende: as bandeiras da CGTP são visíveis no local, a lenha e o fogareiro vieram do PCP de Sacavém. O presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares (PCP), esteve a visitar as trabalhadoras de piquete, bem como uma delegação do Movimento Democrático das Mulheres (MDM).



Mas a solidariedade mais inesperada veio dos escuteiros de Sacavém que, sensíveis às necessidades de combate ao frio, emprestaram à trabalhadoras uma pequena tenda das que usam habitualmente.