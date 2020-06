Trabalhadores da hotelaria e restaurantes queixam-se da falta de medidas

Com a reabertura ainda muito tímida e lenta dos restaurantes e hotéis, empresas e trabalhadores pedem ajuda ao Governo.

A falta de clientes levou a uma quebra significativa das receitas e isso reflete-se diretamente nos ordenados dos funcionários. Muitos estão já no desemprego ou com salários em atraso.



No Porto, alguns trablhadores manifestaram o desespero que o setor está a viver.