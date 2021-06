Ursula von Der Leyen em Lisboa para anunciar decisão sobre PRR

A presidente da Comissão Europeia vem anunciar a aprovação do plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo português em Bruxelas. Num texto de síntese de apreciação técnica, ao qual a agência Lusa teve acesso, a Comissão considera que o plano português é "ambicioso e robusto", respeita os objetivos das transições climática e digital e apresenta mecanismos de controlo fortes.