Voos de e para o Reino Unido e Brasil vão continuar suspensos até 31 de março

Também as fronteiras terrestres e fluviais com Espanha vão manter-se fechadas até dia 5 de abril. De acordo com o Ministério da Administração Interna, apesar das melhoria dos dados epidemiológicos, o Governo decidiu manter as medidas restritivas.