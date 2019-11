Web Summit. Lisboa recebe 70 mil participantes no maior evento tecnológico do mundo

Entre os oradores convidados desta edição estáVai participar em direto a partir da Rússia, numa transmissão via satélite.A mensagem que vai passar é a que tem defendido nos últimos anos, "Se querem derrotar o terrorismo, se querem acabar com o radicalismo, não o escondam nas trevas, exponham-no à luz e no placo mundial, mostrem ás pessoas por que é errado".

Tambéme relembrar o que orienta a União Europeia em relação à concorrência, "Os nossos valores são muito simples. Quem tem sucesso no mercado, deve ser porque tem o melhor produto e porque agrada aos seus clientes. E não por ir por atalhos, ter perdões fiscais ou por não informar as autoridades sobre como as coisas são realmente".As empresas tecnológicas estão preocupadas com osBernier entende que "a cláusula de salvaguarda tal como está no acordo de saída, é o melhor resultado destas negociações extremamente intensas, levadas a cabo há anos por nós com o Reino Unido e nunca contra o Reino Unido".Já Tony Balir acha que "se de facto acabarmos por sair da União Europeia com um Brexit sem acordo, do género desejado por Farage e Boris Johnson, também teremos uma revolução silenciosa neste país, haverá gente com uma opinião tão forte sobre isto - e digo-o aos dois partidos principais - que irão varrê-los".Mas a web Summit não se faz só de opiniões políticas, tem também nomes ligados ao desporto, como osentre os mais de mil e quinhentos oradores convidados.Para as startups este é o momento certo para encontrar o investidor à medida.