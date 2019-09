Partilhar o artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões Imprimir o artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões Enviar por email o artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões Aumentar a fonte do artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões Diminuir a fonte do artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões Ouvir o artigo Audiências dos debates nas TV atingiram, no total, 8,9 milhões

Tópicos:

André, Catarina, SIC, TVI,