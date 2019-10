Bloco de Esquerda "com toda a disponibilidade para negociar"

Ainda sobre os resultados da noite, Catarina Martins refere que a direita "sofreu uma derrota histórica".



Em concreto, sobre o resultado do Bloco de Esquerda, Catarina Martins refere que o partido se "consolida como a terceira força política do país".



Sobre o futuro pós-eleições, o Bloco de Esquerda considera que o PS "tem todas as condições para formar Governo". Mas, caso não tenha "maioria absoluta" e precisar de apoio parlamentar, Catarina Martins assume "toda a disponibilidade do Bloco de Esquerda para negociar".



No entanto, assinala no discurso de reação aos resultados que os "compromissos do Bloco de Esquerda" se mantêm, nomeadamente ao nível dos direitos laborais, combate à precariedade, investimento no Serviço Nacional de Saúde e na recuperação do investimento público



"Aqui estamos, aqui estaremos, em qualquer dos cenários, para lutar pelos compromissos que afirmámos desde o primeiro dia com todo o país", reiterou Catarina Martins.



Questionada pelos jornalistas se este resultado permite ao Bloco de Esquerda discutir lugares de Governo, Catarina Martins salienta que a vitória do PS "é expressiva". "Essa matéria está fora de questão", afirmou.



Catarina Martins diz-se no entanto "com toda a disponibilidade para negociar" com o PS uma "solução de estabilidade" no Parlamento, seja para a legislatura ou "ano a ano".