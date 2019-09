Foto: Antena 1

António Costa lembra que em democracia ninguém faz nada sozinho, porque um governo depende do parlamento e tem de ter boa relação com o Presidente da República.



O secretário-geral socialista define o PS como o partido do bom-senso que aguenta tudo e que se bate sempre para não derrapar. Mensagem deixada em Castelo de Paiva, num jantar comício.





Durante um jantar comício em Castelo de Paiva na noite de sábado, o líder do PS teve ao lado Pedro Nuno Santos.