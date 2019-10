Mudar de líder não recupera o PSD, defende Ribau esteves

Foto: Tiago Petinga - Lusa

José Ribau Esteves aconselha os militantes a escutarem com a atenção o apelo deixado na terça-feira pelo antigo presidente do partido, Cavaco Silva, e acrescenta que é preciso fazer muito mais do que escolher um novo líder.



O autarca de Aveiro assume que não há como disfarçar os maus resultados e avisa que o debate constante sobre a liderança só agrava o problema.



Apesar destas divergências no seio do Partido Social Democrata, as movimentações internas para a eventual mudança de líder surgem de várias fações.



Luís Montenegro, crítico da política de Rui Rio, é um dos rostos desse descontentamento e poderá anunciar nas próximas horas a candidatura à liderança. Mas a imprensa avança que há outros nomes na corrida.



As eleições diretas estão marcadas para o início do próximo ano.