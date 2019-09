Rui Rio promete negociar com os professores se vier a formar governo

Foto: Fernando Veludo, Lusa

Quando ouve António Costa contabilizar o investimento feito na Saúde, Rui Rio diz-se preocupado, porque os resultados não deixam ver esse investimento: "Ele diz que investiu mais e a saúde está pior?" Lembra também que as propostas têm de ser equilibradas.



E é com equilibrio que Rui Rio promete negociar um dos dossiers mais controversos desta legislatura. Se vier a formar governo, uma coisa é certa - Rio vai sentar-se à mesa com os professores: "Sabemos que o PS não está disposto a negociar (...) mas o PSD vai tratar assunto com cuidado".





Rui Rio reitera que a recuperação do tempo de serviço deve passar, substancialmente, pelas reduções de horário e pela antecipação da reforma e em alguns casos pelo aumento de salário - uma proposta que está em linha com as contas do partido para a próxima legislatura.





E muitas delas fizeram-se ouvir à hora de almoço, na Confederação do Comércio e Serviços, no Porto.