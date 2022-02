Apenas um quinto dos votos do círculo eleitoral da Europa são considerados válidos

As mesas de contagem dos votos dos emigrantes não seguiram os mesmos critérios, explicou esta madrugada à Antena 1 o porta-voz da comissão nacional de eleições, João Tiago Machado.Para o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, é um dia triste. Pedro Rupio defende uma reflexão.Uma falta de respeito a anulação de tantos votos pela Europa. É o desabafo do presidente do Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha, Manuel Campos, que realizou várias ações de apelo ao voto.O socialista Paulo Pisco, deputado que conseguiu a eleição no círculo da Europa, aponta o dedo ao PSD pelo desfecho que considera inaceitável.Na terça-feira, pouco depois do início da contagem dos votos dos emigrantes, o PSD apresentou uma reclamação para que os votos que não trouxessem a fotocópia do cartão de cidadão não fossem considerados válidos.O PS admite recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão.