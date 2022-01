Costa afirma em Vila do Conde que o PS no Governo enfrenta o mar agitado

Miguel A. Lopes - Lusa

O secretário-geral do PS afirmou hoje que os seus governos, tal como os pescadores de Vila do Conde, fizeram-se ao mar agitado, enfrentaram a estagnação e a crise pandémica e não esperaram pela conjuntura de "vacas gordas".