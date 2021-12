Rio saúda aprovação "expressiva" de listas e rejeita ter excluído todos os não apoiantes

Em declarações aos jornalistas, no final do Conselho Nacional que aprovou a lista de candidatos a deputados do PSD por cerca de 71% dos votos, Rui Rio considerou até que a reunião de hoje foi "das mais pacíficas" a que assistiu com esse objetivo.

"Para quem perdeu dois Conselhos Nacionais seguidos, conseguir esta votação, parece-me que era difícil pedir mais", considerou.

Questionado sobre as críticas do seu adversário nas últimas diretas, Paulo Rangel, Rio diz não concordar com o desapontamento expresso pelo eurodeputado quanto à tentativa de unidade.

"Não é correto que em lugares elegíveis só estejam pessoas que me apoiaram, é mentira, é mentira mesmo", afirmou, mas escusou-se a dar exemplos, desafiando os jornalistas a percorrem as listas hoje aprovadas.

Segundo Rui Rio, em lugares elegíveis estão alguns nomes que não o apoiaram na última eleição, outros que não o apoiaram em anteriores diretas e até outros que "nunca o apoiaram".

"É verdade que a lista tem a marca da estratégia que ganhou, não pode ter a da estratégia que perdeu. Foi dos Conselhos Nacionais mais pacíficos, mas, ao mesmo tempo, os que não ficaram tiveram reações mais fortes e mais violentas do que é normal", disse.