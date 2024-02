Chega para virar a mesa?

No princípio deste ano, durante o discurso de encerramento da convenção do Chega, André Ventura declarava-se "preparado para ser primeiro-ministro" e alçava o seu partido ao estatuto de única opção para a derrota do PS do "mentiroso" Pedro Nuno Santos, ignorando ostensivamente o Partido Social Democrata e o seu líder.

Em fevereiro, depois de divulgada uma sondagem que colocava o seu partido num sólido terceiro lugar nas intenções de voto e favorecia a direita na relação de forças na Assembleia da República, após as eleições de março, Ventura temperou a euforia do mês anterior e iniciou uma nova fase de pré-campanha em pressão alta sobre o PSD.



Durante o frente-a-frente com Ventura, o líder social-democrata cifrou o peso das medidas eleitorais do Chega em mais de 25.500 milhões de euros e concluiu que tal significaria uma “bancarrota inevitável” para o país. Surpreendentemente, não surgiu contestação do outro lado da mesa.



Um partido “nacional, conservador, liberal e personalista”



Desafio, contestação… e muita, muita despesa: as 575 medidas enunciadas no seu manifesto eleitoral, marcadamente ideológicas, mas pouco ou nada explicadas do ponto de vista da viabilidade de concretização (em matéria orçamental, logo à cabeça), tentam cativar os titulares de rendimentos mais baixos, com promessa de aumento de salários; os reformados, com a garantia de pensões mais generosas; certas classes profissionais, como professores, médicos e forças de segurança, dando-lhes expectativas de melhor retribuição, estabilidade e futuro profissionais; o público mais jovem, onde reside uma grande fatia de abstencionistas, acenando com perspetivas de incremento das condições de vida e com um mercado de trabalho mais acessível e justo; os pequenos e médios empresários, acenando com um Estado menos taxador e regulamentador; e, de uma forma geral, o setor do eleitorado mais conservador, que constitui a sua grande base de apoio, preconizando o aumento de restrições ao acolhimento e permanência de imigrantes e afunilando o acesso à atribuição da nacionalidade portuguesa.

Sempre a crescer

Há apenas quatro anos e meio, em vésperas das legislativas de 2019, o recém-fundado Chega participava (tal como a IL e o Livre, aliás) nos debates televisivos pré-eleitorais incluído na ronda final com os partidos de votação residual.

A história é conhecida: slogans fraturantes, como a reivindicação de uma Justiça mais punitiva, em que já se incluíam a instauração da pena de prisão perpétua, a castração química de agressores sexuais de menores, a deportação de imigrantes ilegais ou daqueles que cometam crimes de resulte pena de prisão efetiva; a privatização dos sistemas públicos de Saúde e de Educação; a eliminação definitiva das subvenções vitalícias a ex-titulares de cargos políticos e dos subsídios a minorias étnicas como a comunidade cigana; o aumento do controlo das fronteiras e o robustecimento das Forças Armadas e das forças de segurança, entre outras medidas igualmente polémicas, levaram o Chega a obter 1,3 por cento dos votos, garantindo a eleição do seu primeiro deputado.

Com André Ventura, a direita radical entrava em São Bento pela primeira vez desde o 25 de Abril.





O culto do líder

Sempre sob batuta do ex-PSD, ex-vereador da Câmara Municipal de Loures e ex- comentador de futebol na CMTV, a popularidade do Chega aumentava, apesar de rotulado de partido de extrema-direita, populista, xenófobo, antieuropeísta e próximo de movimentos neofascistas.

Crises internas que redundaram em demissões de dirigentes e em acusações de autoritarismo da direção foram geridas de modo a não afetar a imagem mediática do Chega junto do seu eleitorado, uma imagem exclusiva e intencionalmente focada em André Ventura, ofuscando a restante cúpula do partido. Uma estratégia que em breve rendeu mais valiosos dividendos, creditados logo no terceiro lugar obtido nas presidenciais de 2021, em que o candidato André Ventura se autoproclamou investido por vontade divina na “difícil mas honrosa missão de transformar Portugal”, deixando claro que o seu grande objetivo não era Belém, mas São Bento. Não foi a primeira vez que o presidente do Chega recorreu a este expediente mais místico para tocar corações crentes. A 13 de Maio de 1917 Portugal mudou para sempre. Fomos escolhidos! Também eu senti esta mudança profunda num 13 de Maio da minha vida. Hoje sinto, sei, que de alguma forma a minha missão política está profundamente ligada a Fátima. É este, talvez, o meu grande Segredo pic.twitter.com/ykfaGL4GMo — André Ventura (@AndreCVentura) May 13, 2020 Ajudado ou não por poderes superiores operando longe da vista desarmada, o grande salto do Chega aconteceu nas legislativas antecipadas de 2022, com o, até então, partido de um deputado só a acumular votos suficientes para eleger 12, tornando-se na terceira força política da Assembleia da República, suplantando largamente BE e CDU e contribuindo decisivamente para o inédito desaparecimento do CDS das lides parlamentares pós-25 de Abril de 1974. . Uma estratégia que em breve rendeu mais valiosos dividendos, creditados logo no terceiro lugar obtido nas presidenciais de 2021, em que o candidato André Ventura se autoproclamou investido por vontade divina na “difícil mas honrosa missão de transformar Portugal”, deixando claro que o seu grande objetivo não era Belém, mas São Bento. Não foi a primeira vez que o presidente do Chega recorreu a este expediente mais místico para tocar corações crentes.Ajudado ou não por poderes superiores operando longe da vista desarmada, o grande salto do Chega aconteceu nas legislativas antecipadas de 2022, com o, até então, partido de um deputado só a acumular votos suficientes para eleger 12, tornando-se na terceira força política da Assembleia da República, suplantando largamente BE e CDU e contribuindo decisivamente para o inédito desaparecimento do CDS das lides parlamentares pós-25 de Abril de 1974.



O devir

A próxima etapa desta suposta profecia - “engolir o PSD” - poderá ser demasiado ambiciosa, pelo menos no curto prazo. Até agora, a sondagem mais favorável ao Chega para as eleições de março atribuiu-lhe 19 por cento no início de fevereiro, o que, não chegando para cumprir o desígnio do líder, já representaria uma subida meteórica face aos 7,2 por cento de 2022.



Estudos de opinião mais recentes posicionam o Chega ligeiramente abaixo, na casa dos 16 por cento, refletindo os naturais movimentos tectónicos do eleitorado em reação aos debates televisivos - especialmente Montenegro/Ventura e Pedro Nuno Santos/Montenegro. Mas os dias decisivos da campanha eleitoral ainda estão pela frente, pelo que estes números vão continuar a oscilar.



Para 2024, o Chega apresenta-se como de início: um partido que diagnostica um sistema político “ultrapassado”, que afasta os cidadãos do processo democrático. Em alternativa, propõe uma visão do país e do mundo que a - até agora - grande maioria dos portugueses e europeus considera retrógrada e indesejável, mas que parece estar

Com a declaração de incompatibilidade total de Montenegro relativamente ao Chega, não restam muitas hipóteses além de um eventual encontro tático entre PS e AD, que nos últimos dias tem começado a ser timidamente aflorado por ambas as partes. Uma possibilidade sonoramente criticada por André Ventura, mas também por ele explorada com o intuito de aumentar o pecúlio de votos no Chega a 10 de março, dispondo-se a acolher no seu seio todos os que deploram essa eventual reedição do Bloco Central.