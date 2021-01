Memória das presidenciais - 1976

Num país exaurido, com uma taxa de desemprego de mais de 7%, a inflação a galopar, os bens racionados e o escudo desvalorizado, o Fundo Monetário e Internacional entraria no país pela primeira vez, no ano seguinte.



Um trabalho de Eduarda Maio com recurso ao arquivo da Rádio e da Televisão de Portugal.