Memória das Presidenciais - 2001

Um novo partido abria caminho no parlamento: o Bloco de Esquerda. Na Europa, preparava-se o aparecimento de uma nova moeda unida: o euro. Tal como acontecera com os presidentes anteriores, Sampaio era um vencedor anunciado.



Um trabalho de Eduarda Maio com recurso ao arquivo da Rádio e da Televisão de Portugal.